Песков заявили о готовности России выслушать конструктивные предложения по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готова внимательно выслушать любые конструктивные предложения по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил о ранее состоявшемся телефонном разговоре президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы, во время которого лидер африканского государства затронул вопрос украинского кризиса.

Как отметил Песков, группа африканских стран направит в Москву делегацию, а Путин встретится с участниками до саммита «Россия-Африка», который запланирован на конец июля этого года.

«Мы уже говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее президент ЮАР рассказал о разговоре с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что главы государств согласились принять миссию африканских лидеров.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как Россия ударом по Киеву уничтожила американский Patriot (подробнее)