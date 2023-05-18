Прокурор попросил назначить Ройзману* 260 тысяч рублей штрафа по делу о дискредитации ВС России
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Прокурор во время судебных прений по уголовному делу в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, которого обвиняют в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России, попросил суд назначить наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей.
По версии следствия, 1 июля прошлого года бывший градоначальник организовал диалог на YouTube-канале, во время которого убеждал своего адресата в негативном характере целей использования ВС России.
Уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбудили в августе 2022 года, на время расследования была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Напомним, ранее Ройзман* трижды подвергался административному наказанию за негативные высказывания о специальной военной операции, а также отбывал 14-дневный арест за репост во «ВКонтакте» записи ФБК**.
*признан в РФ иноагентом
**признана экстремистской организацией.
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