Госдума приняла законопроект о возможности проведения выборов при военном положении Фото: Олег УКЛАДОВ

Государственная дума приняла законопроект, позволяющий проводить выборы на территориях России, где введено военное положение.

Согласно документу, регионы могут проводить выборы или референдумы при военном положении, если решение об их назначении принимается после консультаций с Министерством обороны и ФСБ. Как объяснил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законоропроект нужен для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в новых регионах России.

Лицам, нарушившим запреты и ограничения, установленные президентом РФ на территории, где введено военное положения, будет грозить административное задержание, сказано в документе. В законопроекте также предусмотрено принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение.

Напомним, сайт KP.RU писал о внесении в парламент поправок, предусматривающих проведение выборов в новых регионах РФ при военном положении.