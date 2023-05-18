Пресс-секретарь Джонсона заявил, что экс-премьер Британии угрожал "набить морду" Макрону Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон угрожал «набить морду» французскому лидеру Эммануэлю Макрону, называя его подхалимом президента России Владимира Путина в ответ на критику по обращению с беженцами из Украины. Об этом рассказал бывший пресс-секретарь британского премьера Гуто Харри.

«Когда британская пресса жестко реагировала на действия правительства по беженцам, Макрон подлил масла в огонь, напрямую раскритиковав Бориса, его слова были на первой полосе Guardian … Борис разразился яростной тирадой, используя жесткие формулировки», - рассказал пресс-секретарь в подкасте радиостанции LBC.

Харри заявил, что экс-глава британского правительства назвал французского лидера чудаком, а также «путинским подхалимом», заявив также, что собирается устроить «вакханалию с избиением лягушек» и даже «набить ему морду».

Тем не менее, по его словам, через несколько недель, в ходе саммита «Большой семерки» в июне 2022 года в ФРГ, отношения между Джонсоном и Макроном стабилизировались. «Они … отлично общались, вместе выпили виски на саммите G7», - отметил Харри.

Напомним, ранее The Guardian писала, что многие украинские беженцы в Великобритании становятся бездомными после окончания спонсорства, а также о том, что британские власти нарушили данное Киеву обещание помочь украинским беженцам.