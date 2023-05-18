Путин сообщил о рекордном урожае зерна в России по итогам 2022 года Фото: REUTERS

В России по итогам прошлого года был собран рекордный урожай зерна в новейшей истории страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику. Так, по итогам прошлого года был собран рекордный урожай зерна – почти 158 миллионов тонн. За новейшую историю такого не было», – сказал он на совещании о ходе весенних полевых работ.

По словам главы государства, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, наращивая экспорт агропромышленной продукции и являясь крупнейшим ее поставщиком в мире. Как отметил Путин, он намерен рассмотреть возможные меры поддержки аграриев в новых регионах страны.

Напомним, ранее была продлена зерновая сделка. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, есть некоторые «перекосы» в исполнении договоренностей, возникших в ходе действия первого соглашения, но они должны быть оперативно устранены.