Песков назвал блокировку счетов диппредставительств Финляндии ответом на враждебные действия Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ноту от Хельсинки, касающуюся блокировки счетов дипломатических представительств Финляндии на территории России, заявив о том, что это адекватный ответ на недружественные действия со стороны финской власти.

«Это не инициативный ход с российской стороны. Мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия», - заявил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет придерживаться аналогичной позиции. Если против неё будут предприниматься недружественные действия - РФ ответит взаимностью, и будет руководствоваться принципом адекватной реакции.

Ранее KP.RU сообщил о том, что власти Финляндии пожаловались на блокировку счетов своих диппредставительств в России, после того как сами совершили аналогичное действие в отношении российских посольств и других загранучреждений.