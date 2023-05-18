Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах Западного военного округа

Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах ЗВО Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО), сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков доложил главе военного ведомства, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе спецоперации», – сказано в Telegram-канале Минобороны РФ.

По словам Салюкова, подготовка военнослужащих организована с учетом особенностей использования Вооруженными силами Украины образцов вооружения НАТО. В настоящее время с контрактниками проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, а также вождению боевой и специальной техники, уточняется в сообщении. По завершении полного курса обучения они отправятся в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки в своих подразделениях и воинских частях.

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