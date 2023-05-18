Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации

Игорь Истомин Фото: YouTube

Автор «Уральских пельменей», бард Игорь Истомин в возрасте 55 лет трагически погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Бард ушел добровольцем в зону проведения спецоперации в 2022 году, однако через некоторое время перестал выходить на связь, после чего был признан пропавшим без вести.

«Он ничего никому не сказал … Сказал, что поехал работать на стройку на какое-то время. Как ушел — ни одного звонка, ни одного письма. Начали паниковать. Отправляли запросы, потом у них просили ДНК. Выяснилось, что он погиб практически год назад», - приводит «Екатеринбург онлайн» заявлении подруги музыканта Лейлы Расуловой.

Игорь Истомин был похоронен с военными почестями в Екатеринбурге. Ему обещали посмертно вручить государственную награду. Игорь Истомин участвовал в «Уральских пельменях», однако не играл на сцене, и только помогал команде писать сценки.

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