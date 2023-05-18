Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу заявил о желании выслать из страны всех беженцев Фото: Юлия СМИРНОВА

В Турции единый кандидат в президенты и лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил о своем намерении выслать из страны всех беженцев, в случае прихода к власти. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Анкаре.

"В случае своего избрания я отправлю назад всех беженцев", - приводит слова политика на пресс-конференции ТАСС.

Стоит отметить, что по его информации, в Турции находятся порядка 10 миллионов беженцев.

"Если они останутся здесь, то в Турцию хлынут свыше 10 млн новых переселенцев. В таких условиях вырастет и доллар - до 30 лир (сейчас курс составляет один доллар к 19,7 лиры - ред.)", - заявил политик

Напомним, 14 мая в Турции прошли выборы президента и парламента. После обработки 100% бюллетеней на президентских выборах в Турции в первом туре действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган обогнал конкурента с результатом 49,35% голосов, но этого не хватило для победы. Впереди - второй тур.

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.