CNN заявила о новых уликах по неправильному обращению Трампа с секретными данными Фото: REUTERS

Власти США нашли новые улики, способные опровергнуть слова бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что с официальных документов, вывезенных в его поместье Мар-а-Лаго, был автоматически снят гриф секретности. Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на материалы Национального архива.

Как сообщается, данные говорят о том, что экс-глава Белого дома знал о процедуре рассекречивания официальных документов, а новые улики могут доказать, что он намеренно нарушил протоколы.

«Все рассматриваемые 16 записей содержат сообщения ближайших советников президента, некоторые из которых были адресованы лично вам (Трампу) и касались того, следует ли, почему и как вы должны рассекретить секретные записи», - приводит телекомпания выдержку из письма представителей архива.

Материалы планируют передать специальному прокурору США Джеку Смиту.

Напомним, при обыске в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго сотрудники ФБР обнаружили одиннадцать комплектов секретных документов, составив трехстраничный список изъятых предметов.