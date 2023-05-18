Глава Минобороны Британии заявил о готовности стать новым генсеком НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что был бы рад стать новым генеральным секретарем Североатлантического альянса, назвав эту работу фантастической.

«Работа, которая мне бы понравилась … Быть генеральным секретарем НАТО было бы фантастической работой, а альянс чрезвычайно важен для нашей общей безопасности. Я был бы рад внести свой вклад в обеспечение того, чтобы можно было спокойно спать по ночам», - заявил глава британского военного ведомства в интервью немецкому агентству DPA.

При этом британский министр отметил, что и нынешняя должность его удовлетворяет.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил о своем намерении покинуть пост генерального секретаря НАТО, назвав своим «единственным планом» сложить полномочия текущей осенью. Возможными кандидатами на замену Столтенбергу называли бывших президентов Хорватии, а также Литвы и Эстонии.

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