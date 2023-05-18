Армения согласилась на трехстороннюю встречу Путина, Пашиняна и Алиева в Москве Фото: пресс-служба Кремля

Ереван принял предложение Москвы о проведении в Москве трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«От российской стороны получили предложение о проведении при посредничестве президента РФ трехсторонней встречи на высшем уровне в Москве 25 мая. Мы приняли это предложение», – сообщили Пашинян на заседании правительства Армении.

Кроме того, по словам армянского премьера, 19 мая в Москве состоится встреча министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана.

Как писал сайт KP.RU, в конце 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что трехсторонняя встреча глава МИД РФ, Армении и Азербайджана не снимается с повестки, и Москва готова ее принять. По словам дипломата, Армения не использовала каких-либо дипломатических каналов, чтобы проинформировать Россию об отказе от участия в трехсторонней встрече, которая должна была пройти 23 декабря.

Напомним, Ереван отказался принимать участие во встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве для обсуждения вопросов подготовки мирного договора по Нагорному Карабаху.