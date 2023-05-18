Госдума одобрила законопроект о праве силовых ведомств пресекать движение беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона, который наделяет силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности.

Авторами проекта выступили глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, а также другие депутаты.

Отмечается, что данный документ расширяет полномочия Росгвардии, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации «по пресечению использования не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов) всех видов (наземных, подземных, водных)».

В пояснительной записке отмечается, что это пресечение будет осуществляться и посредством уничтожения беспилотника, повреждения или подавления сигналов дистанционного управления.

Напомним, ранее в Госдуме РФ призвали Минтранс и Росавиацию ввести мораторий на использование беспилотников в России.