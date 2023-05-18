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НовостиОбщество18 мая 2023 12:11

Госдума вводит штрафы за использование иностранных мессенджеров при оказании госуслуг

Штраф для должностных лиц будет варьироваться от 30 до 50 тыс. рублей
Сергей КУДРИН
Госдума вводит штрафы за использование иностранных мессенджеров при оказании госуслуг

Госдума вводит штрафы за использование иностранных мессенджеров при оказании госуслуг

Фото: Иван ВИСЛОВ

Депутаты Госдумы может ввести штрафы для должностных лиц, которые пользуются зарубежными мессенджерами при оказании государственных услуг. За подобное нарушение сотрудники и чиновники будут получать штрафы в размере 30-50 тыс. рублей. Законопроект внесён на рассмотрение группой депутатов во главе с зампредседателя комитета палаты по информполитике Антоном Горелкиным.

Речь идёт непосредственно о ситуациях, когда должностные лица пересылают персональные данные, либо касающуюся госуслуг информацию через иностранные мессенджеры. В таком случае сотрудник получит штраф до 50 тыс. рублей. а юридическое лицо могут оштрафовать и на 100-700 тыс. рублей.

Горелкин напомнил, что запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры действует в России с 1 марта 2023 года, теперь же устанавливаются санкции за нарушение этого запрета. При этом иностранным мессенджером считается также и Telegram, так как офис компании и её основатель базируются за рубежом. Однако авторы инициативы подчеркнули, что в личных целях использование мессенджеров не возбраняется, и подвергаться санкциям не будет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Госдума одобрила поправки о проведении выборов в период военного положения.