Госдума вводит штрафы за использование иностранных мессенджеров при оказании госуслуг Фото: Иван ВИСЛОВ

Депутаты Госдумы может ввести штрафы для должностных лиц, которые пользуются зарубежными мессенджерами при оказании государственных услуг. За подобное нарушение сотрудники и чиновники будут получать штрафы в размере 30-50 тыс. рублей. Законопроект внесён на рассмотрение группой депутатов во главе с зампредседателя комитета палаты по информполитике Антоном Горелкиным.

Речь идёт непосредственно о ситуациях, когда должностные лица пересылают персональные данные, либо касающуюся госуслуг информацию через иностранные мессенджеры. В таком случае сотрудник получит штраф до 50 тыс. рублей. а юридическое лицо могут оштрафовать и на 100-700 тыс. рублей.

Горелкин напомнил, что запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры действует в России с 1 марта 2023 года, теперь же устанавливаются санкции за нарушение этого запрета. При этом иностранным мессенджером считается также и Telegram, так как офис компании и её основатель базируются за рубежом. Однако авторы инициативы подчеркнули, что в личных целях использование мессенджеров не возбраняется, и подвергаться санкциям не будет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Госдума одобрила поправки о проведении выборов в период военного положения.