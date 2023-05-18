Захарова сравнила с вымогательством требование Чехии платы за аренду участков для российских дипучреждений Фото: Иван МАКЕЕВ

Требование Чехии платы за аренду земельных участков для нужд российских диппредставительств, переданных в бесплатное пользование СССР, напоминает вымогательство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях», – приводится ее комментарий на сайте российского МИД.

Как отметила дипломат, Москва неоднократно предлагала провести экспертные консультации по вопросам недвижимости, однако чешская сторона проигнорировала эту инициативу. Она заявила, что власти Чехии «в запале русофобии» не понимают вреда «инструментализации темы недвижимости в политических целях». Россия предпримет меры для защиты своих интересов, добавила Захарова.

Как писал сайт KP.RU, накануне власти Чехии приняли решение аннулировать договоренности, достигнутые еще с СССР в период с 1972 по 1980 годы. Они были приняты правительством Чехословакии, согласно им Советский Союз получил земельные участки в Праге, Брно, Карловых Варах и других городах страны.