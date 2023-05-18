Володин не верит, что Киев начнет мирные переговоры без разрешения Вашингтона Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Украины не вступят в переговорный процесс с Россией без санкции Соединенных Штатов, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Пока Вашингтон не примет решение, никакой Зеленский, никакая Украина за стол переговоров не сядут. Вашингтон там заправляет, и Вашингтон будет определять, сколько длиться боевым действия, сколько погибнет украинцев», – заявил он в беседе с журналистами.

По мнению спикера Госдумы, Украины не существует как государства, а сама страна стала «полигоном для обкатки вооружения, поставляемого всеми странами НАТО». Как полагает Володин, на Украине всем управляют советники из США и Североатлантического альянса, а президент Владимир Зеленский просто читает текст, «который ему напишут».

Как писал сайт KP.RU, ранее Володин заявил, что власти России не могут вести никаких переговоров с президентом Украины после того, как дроны Вооруженных сил республики совершили атаку на Кремль.

Между тем Зеленский запросил саммит стран «Большой семерки», чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта.

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