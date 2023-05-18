В Минобороны РФ сообщили о поражении 68 артиллерийских подразделений ВСУ Фото: REUTERS

Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 68 украинских подразделений на позиции огня, живую силу и военную технику в 97 районах. Помимо этого, ВС РФ уничтожили в ДНР радиолокационную систему контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37". Такие данные привел официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Группировками оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии России за прошудшие 24 часа были поражены 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах", - сообщил Конашенков.

Также, по словам Конашенкова, радиолокационная станция находилась около населенного пункта Кривая Лука.

"В районе населенного пункта Кривая Лука Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37", - добавил он.

Также в ведомстве добавили, за прошедшие сутки ВС РФ смогли уничтожить до 200 солдат и наемников ВСУ на Донецком направлении. А врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о "достаточно близкой" перспективе полного освобождения Артемовска.

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