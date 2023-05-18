TNI: желание Запада нанести России стратегическое поражение на Украине осталось неосуществленным

США не давали Украине гарантий "победы", несмотря на свои заявления о желании нанести России поражение Фото: REUTERS

Автор журнала The National Interest Джеффри Аронсон заявил, что страны Запада, желающие нанести России стратегическое поражение на Украине, не способны сформулировать свои цели более конкретно. По его словам, подобная позиция серьезно осложняет их положение на международной арене.

Аронсон отметил, что ранее Америка уже использовала формулировки о “стратегическом поражении” в отношении Башара Асада во времена президента Барака Обамы. По его мнению, желание ослабить суверенитет России также может остаться нереализованным, как и в сирийском конфликте.

“Признаюсь, я не военный эксперт, но кровавая история Европы подсказывает, что делать ставки против российской армии опасно и дорого”, – отметил Аронсон. При этом Вашингтон, несмотря на желание нанести России поражение в конфликте, не давал Украине никаких гарантий “победы”.

Напомним, недавно обозреватель Newsweek Брендан Коул заявил, что ближайшее время будет решающим для Киева в текущем конфликте. По его мнению, западные союзники Украины теряют терпение в ожидании успехов ВСУ на поле боя.

Также недавно военное издание Military Watch сообщило, что украинская армия может к концу весны остаться без ракет “земля-воздух” для советских и западных систем ПВО, а союзники Киева не дают больших надежд на их пополнение. По мнению экспертов, это может дать авиации ВКС России полную свободу в небе, возможность свободно наносить удары по глубоким тылам ВСУ и способствовать крупным успехам российской армии.

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