Власти Эстонии отменили запрет на продление ВНЖ для врачей, студентов и учёных из России Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Финляндии сняли запрет на продление вида на жительство для ряда граждан Российской Федерации, но с множеством оговорок. Прежде всего, возможность продлить ВНЖ коснулась только врачей, студентов и учёных, о чём сообщили в пресс-службе финского правительства.

«В санкционном режиме будет сделано узконаправленное исключение для пребывающих в Эстонии на законных основаниях учащихся, врачей, стоматологов и академических работников из числа граждан России и Беларуси», - говорится в сообщении.

Вышеозначенным россиянам предоставят возможность продлить вид на жительство в Финляндии, всех остальных граждан РФ же это не касается, им данный процесс по-прежнему запрещён. Однако и для учёных с врачами и студентами есть условие - они должны были пребывать в Финляндии до начала спецоперации на Украине. Если кто-то переехал после начала оной - им также запрещено продлевать ВНЖ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Кремле назвали блокировку счетов посольств Финляндии адекватным ответом на недружественные действия этой страны по отношению к России.