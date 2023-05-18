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НовостиПолитика18 мая 2023 13:29

Стратег Минобороны Австрии Райснер: армия России способна отразить контрнаступление ВСУ

Военный призвал воспринимать российскую армию как серьезного противника
Сергей ЧИКОВ
Австрийский полковник заявил, что Россия способна отразить контрнаступление ВСУ

Австрийский полковник заявил, что Россия способна отразить контрнаступление ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что российская армия способна успешно отразить попытку контрнаступления ВСУ.

“Я предупреждаю о том, что не следует недооценивать российскую армию. Русские продолжают оставаться противником, которого нужно воспринимать всерьез”, – заявил военный в интервью изданию Zeit. По его словам, “русские в состоянии отразить украинское наступление”.

Также стратег отметил, что в последние месяцы прозвучало множество заявлений, что авиация ВКС России находится на пределе своих возможностей и не способна наносить точные удары по целям противника. Подобные попытки “дискредитировать” российскую армию, по его словам, являются ложью.

Напомним, несколько дней назад Минобороны РФ сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США.

При этом, по информации издания Military Watch, украинская армия может к концу весны остаться без ракет “земля-воздух” не только для советских, но и для западных систем ПВО, а союзники Киева не дают больших надежд на их пополнение.

По мнению авторов статьи, при истощении запасов ВСУ Россия получит полную свободу в небе и сможет наносить удары по глубоким тылам противника, что может способствовать крупным успехам российской армии в конфликте на Украине.

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