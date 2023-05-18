Стратег Минобороны Австрии Райснер: армия России способна отразить контрнаступление ВСУ

Австрийский полковник заявил, что Россия способна отразить контрнаступление ВСУ Фото: Александр КОЦ

Военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что российская армия способна успешно отразить попытку контрнаступления ВСУ.

“Я предупреждаю о том, что не следует недооценивать российскую армию. Русские продолжают оставаться противником, которого нужно воспринимать всерьез”, – заявил военный в интервью изданию Zeit. По его словам, “русские в состоянии отразить украинское наступление”.

Также стратег отметил, что в последние месяцы прозвучало множество заявлений, что авиация ВКС России находится на пределе своих возможностей и не способна наносить точные удары по целям противника. Подобные попытки “дискредитировать” российскую армию, по его словам, являются ложью.

Напомним, несколько дней назад Минобороны РФ сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США.

При этом, по информации издания Military Watch, украинская армия может к концу весны остаться без ракет “земля-воздух” не только для советских, но и для западных систем ПВО, а союзники Киева не дают больших надежд на их пополнение.

По мнению авторов статьи, при истощении запасов ВСУ Россия получит полную свободу в небе и сможет наносить удары по глубоким тылам противника, что может способствовать крупным успехам российской армии в конфликте на Украине.

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