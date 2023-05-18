Врач Михеева предупредила о повышенном риске попасть в ДТП для храпящих водителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врач-терапевт Екатерина Михеева в беседе с «Газета.Ru» предупредила, что люли, которые храпят, более подвержены риску попасть в ДТП, отметив также, что в зоне риска находятся те, кто управляет автомобилем в состоянии лихорадки или при повышенном давлении.

Михеева пояснила, что во время лихорадки скорость сердечных сокращений увеличивается на восемь - десять ударов в минуту при каждом градусе повышения температуры, а также возникает нарушение ритма сердца, из-за чего в итоге снижается концентрацию внимания. При повышенном давлении водитель становится несобранным, а также может просто потерять сознание.

Храп же, как отметила эксперт, говорит об отсутствии должного восстановления организма в медленной фазе сна, что может привести к потери концентрации внимания во время вождения.

Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова назвала признаки недосыпа водителя, которые могут предшествовать ДТП. Как сообщал ОТР, наиболее опасными сигналами специалист назвала постоянную зевоту и частое моргание.

Семейный врач Татьяна Захарова рассказала о причинах, из-за которых люди могут просыпаться в одно и то же время посреди ночи. Как сообщал «Пятый канал», одной из таких причин специалист назвала усиленный храп. Также эксперт заявила о трудности с получением воздуха из-за сужения бронхов и изжоги.