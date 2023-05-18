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НовостиПроисшествия18 мая 2023 13:42

Администрация Оренбурга готова предоставить временное жилье для погорельцев

В сгоревшем доме проживает 113 оренбуржцев
Источник:kp.ru
Пострадавшим предоставят временное жилье

Пострадавшим предоставят временное жилье

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Индивидуальная работа с погорельцами дома на улице Советской в Оренбурге продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Пожар в жилом многоквартирном доме произошел накануне, 17 мая. Огонь, возникший в одной из квартир, распространился на крышу. По предварительным данным, сгорело порядка 1000 кв.м.

Как сообщает 56orb.ru, в многоквартирном доме проживает 113 оренбуржцев, в том числе 28 детей. После вчерашнего пожара люди буквально остались на улице. Жители 34 квартир самостоятельно решили вопрос временного жилья, разместились у родственников.

С оставшимися погорельцами ведется индивидуальная работа. Их могут разместить в загородном лагере. Также каждая пострадавшая семья получит по 50 тысяч рублей на первоочередные расходы.

В Оренбурге ввели режим повышенной готовности для предупреждения ЧС, это связано с нарушением условий проживающих в здании оренбуржцев.