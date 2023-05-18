Российская авиакомпания Smartavia лишилась экспортных привилегий Минторга США

Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании Smartavia на 180 дней Фото: Юлия КОВАЛЬ

Министерство торговли Соединенных Штатов отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia, говорится в соответствующем постановлении ведомства.

Проект постановления размещен на сайте Федерального реестра США. Согласно ему, экспортные привилегии отозваны у авиакомпании на 180 дней.

Кроме того, экспортные ограничения будут введены против граждан России Олега Пацули и Василия Беседина, которые были задержаны в США по подозрению в причастности к поставкам комплектующих российским авиакомпаниям, а также помощи в обходе санкций против России.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минторг США продлил на 180 дней экспортные ограничения для авиакомпании "Россия". Запрос о продлении ограничений в отношении российской авиакомпании 20 апреля этого года подало Бюро промышленности и безопасности США. В заявлении министерства отмечается, что данный запрос был подан более чем за 20 дней до истечения срока действия текущего распоряжения.