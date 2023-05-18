Врач рассказал, может ли лопнуть мочевой пузырь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач, акушер-гинеколог Денис Банный в беседе с «Газета.Ru» заявил, что однократное вынужденное удержание мочи, как правило, не наносит вреда здоровью, но при постоянном таком удержании возможны осложнения.

Эксперт пояснил, что в среднем взрослый человек должен ходить «по-маленькому» в туалет не чаще четырех - восьми раз днем и одного раза ночью. «Когда мочевой пузырь наполняется на 25%, его рецепторы посылают сигнал в мозг, а тот преобразует его в позыв к мочеиспусканию», - рассказал специалист.

Банный заявил, что стенки мочевого пузыря эластичные, поэтому могут при необходимости растягиваться, а если терпеть слишком часто, то со временем они утратят свою эластичность, после чего возможны боли в области почек и мочевого пузыря.

Кроме того, врач предупредил о возможных инфекциях мочевыводящих путей, уточнив, что когда моча долго застаивается в организме, то в ней могут начать размножаться бактерии.

Специалист также предупредил, что мочевой пузырь может лопнуть из-за удара или падения с высоты, а основными признаками разрыва пузыря он назвал кровь в моче, сильную боль внизу живота, боль во время мочеиспускания, а также головокружение, потливость, учащённый пульс и спутанность сознания.

Онколог-маммолог Данаил Назлиев также предупредил, что задержка мочеиспускания может привести к инфекциям в организме. Как сообщал «Пятый канал», эксперт указывал на инфекции почек и образование камней в почках.

Тем временем врач превентивной медицины Мадина Мусичова заявила, что Поход в туалет «на всякий случай» вредит мышцам малого таза. Как писал Life.ru, эксперт заявила, что поход в туалет без необходимости создает риск развития инконтиненции - недержания мочи.