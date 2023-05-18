Врач назвал единственный доказанный способ борьбы со старением Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-гериатр, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ имени Ломоносова Валерий Новоселов в беседе с «Газета.ру» назвал единственным геропротектор с доказанной эффективностью гипоксические тренировки, которые воздействуют на организм кислородным голоданием.

Специалист уточнил, что старение напрямую связано с гипоксией, отметив, что у старшего поколения не хватает АТФ – молекул, играющих главную роль в обмене энергии в клетках живых организмов, в результате чего ухудшаются все уровни кислородного гомеостаза. В том числе речь идет и о возрастных изменениях стенок артерий, которые называются артериосклерозом.

«В отличие от всяких БАД и лекарств, которые работают только на уровне модельных организмов – мух, глистов и грызунов. Метод гипоксических тренировок сейчас применяют все биохакеры мира, особенно американские бизнесмены, так как он не имеет побочных эффектов, и при этом научно обоснован», - заявил специалист.

Ранее врачи рассказали «Известия» о продуктах, которые помогают сохранить молодость, отметив, что необходимо избегать дефицита жидкости, витаминов и микроэлементов.

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш рассказала, что правильное очищение кожи способствует ее омоложению. Как писал RT, специалист предупредила о вреде скрабирования.