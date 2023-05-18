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НовостиВ мире18 мая 2023 14:29

Читатели Le Figaro раскритиковали власти Франции за дороговизну военной помощи Зеленскому

Власти Франции несправедливо распределили бюджет, поставив потребности ВСУ выше потребностей своих граждан
Сергей ЧИКОВ
Французы возмутились организацией площадок для ремонта техники ВСУ

Французы возмутились организацией площадок для ремонта техники ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились организацией западными союзниками Киева, в том числе Францией, площадок для ремонта и обслуживания военной техники ВСУ. Они раскритиковали французские власти за несправедливое распределение бюджета, в котором потребности Украины поставлены выше благосостояния французов.

“Надо отметить, у Франции столько денег, которые она не использует... Оказывается, мы, французы, купаемся в золоте!”, – иронично отметил читатель по имени Hugues Henri.

“Ежегодно наше государство занимает на финансовых рынках в среднем 700 миллионов долларов в сутки…”, – напомнил пользователь с ником Erwan@Nantes&HK.

“Франция стоит на коленях, она уже все отдала — и не лучшего качества”, – написал Noves Ordo Seclorum, добавив, что Франция должна отказаться от военной помощи Киеву.

Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо также призвал власти Франции прекратить подпитывать конфликт на Украине поставками оружия, отметив, что подобным образом власти ослабляют собственную армию.

Также недавно депутат французского парламента Николя Дюпон-Эньян призвал лидеров европейских стран прекратить поддержку Украины, так как участие в конфликте ослабляет экономику в Европе и грозит отбросить ее на столетие назад перед Китаем и Америкой.

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