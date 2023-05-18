Замглавы МИД России Богданов сообщил о планах отменить визы с рядом стран исламского мира Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство иностранных дел России ведёт активную и большую работу по отмене виз с рядом стран исламского мира, а также со странами Африки. Об этом в рамках Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» рассказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Идет активная работа. В целом наше намерение - вообще отказаться от режима выдачи виз, потому что это очень важно и для туризма, и для бизнеса», - говорит Богданов.

Он отметил, что сейчас особую ценность для России представляют страны исламского мира, арабские государства, африканские. Такая же работа ведётся и в отношении азиатских стран, которые потенциально станут отличными направлениями для российского туризма и бизнеса - Малайзия и Индонезия.

Касательно стран Персидского залива - здесь большой приоритет отдаётся тем государствам, которые уже традиционно сотрудничают с Россией по многим вопросам. Это, прежде всего, Египет, Сирия и Ирак.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия возобновила прямое авиасообщение с Грузией, и первые самолёты начнут летать из Москвы в Тбилиси уже на текущей неделе.