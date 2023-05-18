На музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии

На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии Фото: Олег ЗОЛОТО

На лидера музыкальной группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, рассказали в Тверском суде Москвы.

«В суд поступил протокол в отношении Гребенщикова Б. Б., составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Дата заседания по этому материалу пока не назначена», – сообщил представитель суда в беседе с ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, музыканту грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Напомним, в начале апреля Тверской суд Москвы оштрафовал по делу о дискредитации Вооруженных сил России актера Дмитрия Назарова. В настоящее время артист с женой Ольгой Васильевой-Назаровой находится в гастрольном туре по малым залам городов Израиля.

На фоне критики Назарова специальной военной операции, которую он распространял в форме стихов, актера уволили из государственного театра – в труппе Московского художественного театра имени А.П. Чехова Назаров состоял 20 лет.

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