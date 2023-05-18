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НовостиОбщество18 мая 2023 14:49

На музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии

Ему грозит штраф 50 тысяч рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии

На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии

Фото: Олег ЗОЛОТО

На лидера музыкальной группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, рассказали в Тверском суде Москвы.

«В суд поступил протокол в отношении Гребенщикова Б. Б., составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Дата заседания по этому материалу пока не назначена», – сообщил представитель суда в беседе с ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, музыканту грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Напомним, в начале апреля Тверской суд Москвы оштрафовал по делу о дискредитации Вооруженных сил России актера Дмитрия Назарова. В настоящее время артист с женой Ольгой Васильевой-Назаровой находится в гастрольном туре по малым залам городов Израиля.

На фоне критики Назарова специальной военной операции, которую он распространял в форме стихов, актера уволили из государственного театра – в труппе Московского художественного театра имени А.П. Чехова Назаров состоял 20 лет.

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