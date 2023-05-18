Психотерапевт назвала причины апатии и усталости в солнечные дни Фото: Shutterstock

Врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО заявила, что в солнечные дни человек может чувствовать апатию из-за синдрома хронической усталости.

«Если солнечные дни и значительное потепление воздуха на улице вас не радуют, вы испытываете апатию и усталость, возможно, у вас синдром хронический усталости. Его не стоит путать с ипохондрией или депрессией. Это соматическое заболевание, требующее лечения», - заявила специалист.

Эксперт уточнила, что подобные нарушения могут возникать из-за вирусных и бактериальных инфекций, а также стресса или авитаминоза. Кроме того, по ее словам, причиной хронической усталости может стать аутоиммунные заболевания, физические травмы, переливание крови, интоксикация и прием стероидов.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва в беседе с «Известиями» рассказала, что чаще всего состояние хронической усталости встречается в возрасте 40-59 лет и основном от него страдают женщины.

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