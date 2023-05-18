Что произошло за день: главные события

Politico: США готовятся к возможной заморозке украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что американские власти готовятся к вероятному сценарию заморозки украинского конфликта, то есть он растянется на много лет или десятилетий и повторит корейский сценарий.

Тем временем агентство Reuters сообщило, что альянс НАТО разрабатывает первый после окончания холодной войны крупномасштабный план обороны на случай конфликта с Москвой.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью испанской газете Mundo заявил, что наступление ВСУ не нужно будет ждать недели или месяцы, поскольку оно начнется "со дня на день".

Минобороны России сообщило, что минувшей ночью киевский режим получил еще серию массированных ударов. ВС России уже третьи сутки подряд наносят групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам ВСУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Эпизоотическим очагом стали несколько земельных участков по Бесединскому шоссе в Братеево. В список зон-районов, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли 11 территорий на юго-востоке города.

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