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НовостиПолитика18 мая 2023 15:09

Конгрессвумен Грин назвала Байдена угрозой национальной безопасности США

Она намерена вынести на рассмотрение законопроект об импичменте Байдена
Сергей КУДРИН
Конгрессвумен Грин назвала Байдена угрозой национальной безопасности США

Конгрессвумен Грин назвала Байдена угрозой национальной безопасности США

Фото: REUTERS

Член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила в четверг, 18 мая 2023 года, что намерена вынести на рассмотрение вопрос об импичменте действующему президенту Америки Джо Байдену. Об этом она сообщила американским журналистам во время пресс-конференции.

«С наибольшей серьезностью я объявляю о моем намерении сегодня внести на рассмотрение статьи импичмента главе этого исполнительного органа "Америка на последнем месте", который работает с 20 января 2021 года над систематическим разрушением этой страны», - заявляет Грин.

По словам конгрессвумен, сегодня для США нет большей угрозы национальной безопасности, чем Байден, который сознательно подвергает страну огромным рискам, не обеспечивает защиту границ с Мексикой, развалил иммиграционное законодательство, из-за чего в Штаты «вторглись», по данным Грин, около шести миллионов мигрантов.

Ранее KP.RU сообщил, что Грин обвинила американскую сторону в развязывании конфликта на Украине.

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