Конгрессвумен Грин назвала Байдена угрозой национальной безопасности США Фото: REUTERS

Член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила в четверг, 18 мая 2023 года, что намерена вынести на рассмотрение вопрос об импичменте действующему президенту Америки Джо Байдену. Об этом она сообщила американским журналистам во время пресс-конференции.

«С наибольшей серьезностью я объявляю о моем намерении сегодня внести на рассмотрение статьи импичмента главе этого исполнительного органа "Америка на последнем месте", который работает с 20 января 2021 года над систематическим разрушением этой страны», - заявляет Грин.

По словам конгрессвумен, сегодня для США нет большей угрозы национальной безопасности, чем Байден, который сознательно подвергает страну огромным рискам, не обеспечивает защиту границ с Мексикой, развалил иммиграционное законодательство, из-за чего в Штаты «вторглись», по данным Грин, около шести миллионов мигрантов.

Ранее KP.RU сообщил, что Грин обвинила американскую сторону в развязывании конфликта на Украине.

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