МЧС опровергло информацию о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область

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Главное управление МЧС по Белгородской области заявило, что информация о проникновении украинских диверсантов на территорию региона не соответствует действительности.

“От имени Главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ. Данная информация не соответствует действительности и является ложной”, – заявили в ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что данная информация распространялась с целью создания паники у местного населения. МЧС напомнило, что доверять следует только сведениям, публикуемым на официальных ресурсах.

Напомним, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская армия с начала мая активизировала деятельность диверсионных групп в регионе.

Однако, по его словам, эффективность и результативность украинских диверсантов резко упала, потому что российская армия научилась эффективно пресекать их действия.

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