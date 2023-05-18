12 мая был уничтожен крупный склад ВСУ в Хмельницком Фото: кадр из видео взрыва склада

Обозреватель The War Zone Тайлер Роговей заявил, что в результате мощного взрыва на складе боеприпасов в Хмельницком, в результате которого в небо поднялся “огромный огненный шар”, могли быть уничтожены передовые образцы вооружения ВСУ, предназначенные для контрнаступления.

“Там могло храниться новое оружие, использовавшееся для подпитки военных действий. Последние спутниковые снимки показывают, что склад боеприпасов и взрывчатки к западу от украинского города Хмельницкий буквально стерт с лица Земли”, – пишет автор статьи.

Сайт KP.RU рассказывал, как 12 мая Гигантские «грибы» выросли после взрывов над двумя городами Украины. Российские эксперты предположили: взрыв был такой силы, либо потому что на этих складах хранилось ракетное топливо, либо потому что там лежали снаряды с обедненным ураном, которые Британия поставила для танков Челленджер-2, что косвенно было подтверждено украинскими сервисами, отслеживающими радиационный фон в регионе.

Автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни высоко оценил уничтожение складов ВСУ под Хмельницким. По его словам, этим стратегическим ударом Россия “сломала хребет генералам НАТО”, руководившим снабжением украинской армии военной помощью от союзников.

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