Опубликован трейлер новой части культовой видеоигры Mortal Kombat, фото: скриншот из видео

Игровая студия NetherRealm опубликовала официальный трейлер новой части культовой серии файтингов Mortal Kombat, которая получила числовое обозначение «1», так как является перезапуском серии, полюбившейся многим поклонникам по всему миру, в том числе и в России.

Mortal Kombat 1 станет большим перезапуском, основанным на финале одиннадцатой части игры под названием Mortal Kombat 11: Aftermath, в которой герой всех основных частей Лю Кан победил Кронику и Шанг Цунга, после чего решил попытаться переписать реальность чтобы исправить совершённые в прошлом ошибки, однако ситуация, очевидно, вышла из-под контроля.

Известно, что Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на всех основных платформах - PC, PS5, Xbox и Switch. Игра будет доступна в магазине Steam и Epic Games Store. В августе разработчики планируют запустить большой бета-тест, на который будут допущены только пользователи консолей Microsoft и Sony.