В нижегородской ОЭЗ «Кулибин» построят три новых производства за 12 миллиардов рублей

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

«Мы сегодня заключили ряд очередных соглашений с инвесторами, которые планируют реализовывать проекты на территории особой экономической зоны в Дзержинске. Это «Тосол-синтез» и «Хома». Они — наши надежные давние партнеры, которые продолжают развиваться в регионе. Это говорит о том, что опыт работы положительный, значит, ОЭЗ работает хорошо, движемся в правильном направлении. Первая очередь «Кулибина» практически вся заполнена, и у нас уже есть понимание по поводу следующего этапа развития. Постепенно будем подписывать соглашения с новыми компаниями», — прокомментировал Глеб Никитин очередной этап развития региональной особой экономической зоны.

Губернатор пояснил, что «Тосол-синтез» построит предприятие по производству хлора и каустической соды. Конечными продуктами станут эпоксидные связующие, которые используют для защитных покрытий, конструкционных пластмасс, клеев различного назначения и стеклопластиков.

«Статус особой экономической зоны делает Дзержинск еще более привлекательной площадкой для крупных игроков. Реализация их проектов станет возможной благодаря совместной работе с Корпорацией развития и правительством Нижегородской области. Эти инвестпроекты, несомненно, сыграют очень важную роль в экономическом развитии региона и страны в целом», — отметил генеральный директор «Тосол-синтез» Валерий Артамонов.

Инвестиции в проект достигнут 11 млрд рублей. На производстве создадут более полутора сотен новых рабочих мест.

Помимо этого компания планирует организовать в ОЭЗ производство антикоррозионных концентратов и суперконцентратов, присадок к охлаждающим жидкостям для автомобилей.

Гендиректор ООО «Компании Хома» Александр Резниченко рассказал, что в их планах, строительство и запуск завода по производству систем, которые придают бумаге и картону свойства перерабатываемой и биоразлагаемой упаковки, систем для изготовления упаковки типа TetraPack и многих других наименований химической продукции для пищевой промышленности.

Продукция будет поставляться на целлюлозно-бумажные предприятия России и Республики Беларусь. Технологии, которые используются для строительства производственной базы, разработаны в научно-исследовательском центре ООО «Компания Хома» и защищены российскими патентами. Инвестиций в проект - миллиард рублей. Планируется создать порядка 100 новых рабочих мест.

Игорь Ищенко подчеркнул, что заявки этих инвесторов на получение статуса резидента будут рассмотрены экспертным советом ОЭЗ «Кулибин» в текущем году.

«Важно, что площадка привлекает компании, чья специализация напрямую связана с профилем территории. Это позволяет системно развить промышленный потенциал площадки. Компании, которые хотят расширять производство, в очередной раз выбирают для этого Нижегородскую область и ОЭЗ «Кулибин», — добавил руководитель Корпорации развития Нижегородской области.