Ереванский коньячный завод, производящий коньяк «Арарат», может прекратить экспорт в Россию, фото: Артём Геодакян/ТАСС

Ереванский коньячный завод, производящий популярную в России марку коньяка «Арарат», может полностью остановить экспорт своей продукции в РФ. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян, во время выступления в парламенте.

«Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», - заявил Керобян.

Неуверенность армянского министра в этом вопросе отчасти подкрепляется тем, что в апреле 2023 года французский концерн Pernod Ricard, занимающийся распространением многих популярных брендов алкоголя в России, прекратил экспорт всех брендов в РФ. Среди марок, которыми занимаются французы, есть также и армянский коньяк «Арарат».

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Евросоюзе пожаловались на то, что многие попавшие под санкции товары всё равно попадают в Россию через страны Азии.