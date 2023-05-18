Байден назвал президентом Японии премьер-министра Фумио Кисиду Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в очередной раз опозорился, нарушив дипломатический этикет во время встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, которая предшествовала будущему саммиту G7. Байден обратился к главе японского правительства как к президенту, несмотря на то что в Японии в принципе нет такой должности.

«Господин президент, рад видеть вас снова в вашем родном городе», - приветствовал он Кисиду.

Переводчица японского Общественного телевидения, которая в этот момент транслировала слова Байдена на широкую аудиторию, решила не переводить полную фразу президента США, ограничившись лишь второй её частью.

Ранее KP.RU сообщил о том, что это далеко не первый случай, когда Байден грубо нарушает традиционные правила международного этикета. Один из последних случаев - резонансное поведение президента США в Великобритании, где он оттолкнул премьер-министра королевства Риши Сунака, чтобы поздороваться со своим другом.