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НовостиВ мире18 мая 2023 17:34

Reuters: Пентагон на три миллиарда долларов переоценил отправленную Украине военную технику США

Ошибка произошла из-за того, что часть военной помощи отправлена из американских запасов
Сергей ЧИКОВ
Пентагон переоценил поставляемое Украине оружие примерно на три миллиарда долларов

Пентагон переоценил поставляемое Украине оружие примерно на три миллиарда долларов

Фото: REUTERS

Агентство Reuters сообщило, что Пентагон завысил стоимость отправленной Киеву военной техники примерно на три миллиарда долларов.

“Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине”, — сообщило Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

Источники агентства отметили, что ошибка произошла из-за того, что часть военной помощи отправлена Украине из американских запасов. Минобороны уже уведомил конгресс об этой ошибке, и это может привести к отправке Киеву дополнительной партии оружия.

Напомним, недавно стало известно, что Евросоюз начал требовать от Украины компенсации за всё то оружие, которое получили ВСУ с момента начала спецоперации. Согласно концепции помощи Киеву, у ЕС есть определённый лимит в один миллиард евро. Чтобы не пересекать эту планку, они просят у президента Украины Владимира Зеленского 650 млн евро, о чём сообщают западные СМИ со ссылкой на некий высокопоставленный источник в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что в затягивании украинского конфликта заинтересованы некоторые производители оружия, спекулянты и крупные экономические круги на Западе. По мнению политика, они получают от конфликта рекордную прибыль.

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