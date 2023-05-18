Reuters: Пентагон на три миллиарда долларов переоценил отправленную Украине военную технику США

Пентагон переоценил поставляемое Украине оружие примерно на три миллиарда долларов Фото: REUTERS

Агентство Reuters сообщило, что Пентагон завысил стоимость отправленной Киеву военной техники примерно на три миллиарда долларов.

“Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине”, — сообщило Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

Источники агентства отметили, что ошибка произошла из-за того, что часть военной помощи отправлена Украине из американских запасов. Минобороны уже уведомил конгресс об этой ошибке, и это может привести к отправке Киеву дополнительной партии оружия.

Напомним, недавно стало известно, что Евросоюз начал требовать от Украины компенсации за всё то оружие, которое получили ВСУ с момента начала спецоперации. Согласно концепции помощи Киеву, у ЕС есть определённый лимит в один миллиард евро. Чтобы не пересекать эту планку, они просят у президента Украины Владимира Зеленского 650 млн евро, о чём сообщают западные СМИ со ссылкой на некий высокопоставленный источник в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что в затягивании украинского конфликта заинтересованы некоторые производители оружия, спекулянты и крупные экономические круги на Западе. По мнению политика, они получают от конфликта рекордную прибыль.

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