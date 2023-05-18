Житель Киева отсудил у бывшей жены три тысячи евро за операцию по увеличению груди Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совет адвокатов Украины сообщил о каверзном случае из судебной практики в Киеве, где местный житель развёлся с женой, а затем отсудил у неё половину стоимости сделанной во время брака груди. Об этом написал телеграм-канал Klymenko Time.

Согласно данным Совета, в 2016 году женщина сделала себе операцию по эндопротезированию молочных желез, которая обошлась ей в 6 000 евро, что составляет чуть больше полумиллиона рублей. Деньги на это она взяла из семейного бюджета, и после развода бывший муж захотел вернуть средства.

«Поскольку молочные железы женщины неделимы, по решению суда на нее тратились денежные средства из семейного бюджета. Согласно этому, мужчина имеет право получить возмещение половины стоимости суммы за операцию, то есть 93 974 грн, которые эквивалентны 3 000 евро», - говорится в решении суда.

Ранее KP.RU сообщил о том, что жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Коценко, увеличила грудь в Дубае. Операция обошлась ей в два миллиона рублей.