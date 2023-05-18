ООН призвала Украину избегать риторики ненависти и угроз к гражданам России Фото: REUTERS

Официальный представитель главы ООН Фархан Хак отреагировал на угрозы руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес граждан России, призвав Киев избегать подобной риторики в будущем. Об этом Хак заявил во время брифинга 18 мая 2023 года.

«Не только в этой ситуации, но и всех ситуациях, касающихся конфликтов, звучит риторика от различных сторон. Мы не отвечаем на нее. Так или иначе, мы призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает», - заявил представитель генсека ООН Антониу Гутерреша.

Напомним, что Подоляк заявил о том, что Украина, якобы, «достанет юридически и физически» всех граждан России, которые представляют РФ, а до этого глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил причастность Киева к терактам на территории России и убийствам медийных лиц.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Кремле заявления из Киева о «готовности убивать россиян по всему миру» назвали подтверждением правильности начала специальной военной операции.