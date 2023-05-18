Автоэксперт предупредил, что бензин АИ 92 может вывести из строя двигатель Фото: Олег УКЛАДОВ

Автоэксперт Алексей Рузанов предупредил, что современный автомобиль не приспособлен для заправки бензином АИ -92. Технологически сложное оборудование может выйти из строя из-за качества топлива.

Причина в том, что в современном авто установлены мощные двигатели, они являются высокофорсированными и адаптированы для работы на высокооктановом топливе — только «АИ-95» или «АИ-98».

А вот регулярное использование бензина с меньшим октановым числом выводит из строя мощный двигатель. Риск повреждения увеличивается.

- Чем меньше октановое число бензина, тем быстрее начинается процесс горения, чем выше – тем устойчивее топливо к воспламенению, - пояснил эксперт «Газете.Ru».

Если топливо начинает загораться раньше, чем того требует технологичная конструкция, то силовой агрегат будет испытывать повышенные нагрузки. Это может привести к перегреву и поломке цилиндро-поршневой группы.

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