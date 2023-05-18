Аксенов: на участке в Крыму, где с железнодорожных путей сошли вагоны, возобновили техническое движение

В Симферопольском районе восстановили техническое движение по железной дороге после аварии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на участке железной дороги в Симферопольском районе, где утром 18 мая сошли с путей несколько товарных вагонов, возобновлено техническое движение. Грузовые и пассажирские поезда пустят по данному участку утром, 19 мая.

“На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение. Уже к завтрашнему утру грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме”, — сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.

Напомним, утром 18 мая между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе Крыма с рельсов сошли несколько вагонов с зерном. В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта никто не пострадал, но было повреждено около 150 метров Ж/Д путей.

Также 18 мая в Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда. ЧП произошло на перегоне Камарчага – Балай. По предварительным данным, никто не пострадал, а причины крушения выясняет спецкомиссия.