В РАН назвали опасным для судоходства обнаруженный "газовый вулкан" на Севморпути Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Баренцевом море в районе Северного морского пути обнаружен «газовый вулкан» и он оказался опасен для судоходства. Такой вывод сделал заместитель директора по научной работе Единой геофизической службы Российской академии наук Руслан Дягилев. Причина в том, что проходящие мимо суда могут потерять плавучесть, попадая на него.

Опасная зона находится в 130 километрах от острова Медвежий в Баренцевом море. Кратер у вулкана порядка 300 метров в ширину, а расстояние от объекта до островной части Норвегии 300 км. До Кольского полуострова — около 620 километров.

За счет того, что в воду постоянно попадет метан, плотность ее снижается, и проходящие суда могут затонуть. Корабли рассчитаны на определенную плотность, исходя из этого показателя строятся все суда. Когда показатель окружающей среды меняется, могут произойти фатальные последствия.

- Представьте себе ситуацию, проходит у нас какое-нибудь судно, корабль, любой объект, который предназначен для плавания в воде. Он не сможет держаться на плаву и утонет, - говорит «Lenta.Ru» Руслан Дягилев.

Чем больше груза будет на судне, тем выше риски.

Тем временем Россия активно развивает Северный морской путь. До 2023 года запланировано порядка 150 мероприятий для развития этой транспортной артерии. Они затрагивают такие сферы, как создание инфраструктуры, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство ледокольного флота и пополнение группировки спутников, сообщает RT.

Северный морской путь может стать самым безопасным маршрутом, связывающим Россию и Китай. Об этом «Известиям» рассказал политолог Василий Колташов.

Северный морской коридор — это кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Он определен как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация Российской Федерации в Арктике», передает "360".