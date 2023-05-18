Умер Рустам Уразаев, актер и режиссер сериала “Глухарь”

Рустам Уразаев, известный советский, узбекский и российский актер и режиссер 18 мая умер на 66 году жизни после продолжительной болезни. По сообщению “Российской газеты”, причиной смерти Рустама Уразаева стал рак в финальной стадии. С апреля 2023 года он лечился в одной из больниц Москвы.

Рустам Уразаев родился в Ташкенте 21 января 1958 года. Окончил Художественное училище (отделение дизайна и художественного оформления), а затем - исторический факультет Ташкентского государственного университета.

Зрителям Уразаев известен по фильмам “Глухарь”, “Знахарь” и “Псевдоним Албанец”. Всего за свою актерскую карьеру он сыграл более 50 ролей в театре и кино. Уразаев был членом союза кинематографистов России.

Напомним, В субботу, 13 мая 2023 года, в возрасте 76 ушел из жизни президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Салагаев.