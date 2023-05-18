В Госдуме предложили проводить экскурсии по тюрьмам для состоящих на учете граждан Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Госдуме предложили проводить экскурсии по тюрьмам для людей, состоящих на учете. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его мнению, это поможет гражданам, которые балансируют на гране закона, задуматься о своем поведении и встать на путь исправления.

Такой вид «туризма» станет хорошей профилактикой для предотвращения преступлений.

- Для граждан еще не осужденных, чтобы такие личности осознали меру ответственности. То есть задача напугать и тем самым предотвратить, - говорит депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Возможно, такая прогулка заставит человека передумать играть с законом.

Но при этом есть у инициативы отрицательные стороны – такие визиты станут дополнительной нагрузкой на сотрудников ФСИН. К тому же, есть риск, что «экскурсанты» захотят заключенным передать запрещенные предметы.