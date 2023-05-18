Республиканцы внесли в конгресс США законопроект о выходе из договора СНВ-3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа сенаторов от Республиканской партии внесла в Конгресс США законопроект о выходе Соединенных Штатов из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Также в проекте закона предусмотрены меры по укреплению сил ядерного сдерживания страны.

“Решение администрации Байдена продлить ДСНВ с Россией сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности”, — приводятся слова сенатора Джима Риша в заявлении, опубликованном на сайте сенатского комитета.

Также он отметил, что данный договор якобы предоставляет Китаю свободу огромными темпами наращивать свой ядерный потенциал, а новый законопроект позволит “исправить эту ошибку”, в том числе, распространив действие будущих соглашений и на КНР.

“Мы должны быть готовы к стратегической обстановке, в которой США столкнутся с двумя ядерными противниками - Китаем и Россией”, — резюмировал сенатор Риш.

Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки в рамках демонстрации боевой готовности стратегических ядерных сил провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Это был не первый пуск МБР Minuteman III. Пентагон регулярно проводит запуски данных ракет без боевой части для демонстрации собственной уверенности в готовности сил ядерного сдерживания США. По сообщениям Пентагона, невооруженные пуски Minuteman III проходили более 300 раз, и никак не связаны с обстановкой в мире.