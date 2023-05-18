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НовостиВ мире18 мая 2023 19:09

Илон Маск: подписчики Twitter BLue теперь могут загружать двухчасовые видео

Кроме этого, пользователи с платной подпиской видят в два раза меньше рекламы и размещаются выше в поисковых списках
Сергей ЧИКОВ
Илон Маск заявил, что верифицированные пользователи Twitter смогут загружать видео длительностью до двух часов

Илон Маск заявил, что верифицированные пользователи Twitter смогут загружать видео длительностью до двух часов

Фото: REUTERS

Американский миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск сообщил, что владельцы верифицированных аккаунтов с подпиской Twitter Blue теперь могут загружать на платформу видеоролики длительностью до двух часов.

“Верифицированные подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео 8 гигабайт”, — написал Маск на своей странице в Twitter. Кроме этого, пользователи с платной подпиской видят в два раза меньше рекламы, а также выше размещаются в поисковых списках.

Напомним, недавно Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал снятие ограничений со своего поста в Twitter о Польше признаком того, что Илон Маск сдержал обещание, что сможет реформировать платформу и обеспечить в соцсети свободу слова.

Сам Илон Маск напоминал пользователям Twitter о том, что люди должны самостоятельно принимать решения, анализируя новости и помнить, что любые новостные сообщения в определенной степени являются пропагандой.