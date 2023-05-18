Илон Маск: подписчики Twitter BLue теперь могут загружать двухчасовые видео

Илон Маск заявил, что верифицированные пользователи Twitter смогут загружать видео длительностью до двух часов Фото: REUTERS

Американский миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск сообщил, что владельцы верифицированных аккаунтов с подпиской Twitter Blue теперь могут загружать на платформу видеоролики длительностью до двух часов.

“Верифицированные подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео 8 гигабайт”, — написал Маск на своей странице в Twitter. Кроме этого, пользователи с платной подпиской видят в два раза меньше рекламы, а также выше размещаются в поисковых списках.

Напомним, недавно Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал снятие ограничений со своего поста в Twitter о Польше признаком того, что Илон Маск сдержал обещание, что сможет реформировать платформу и обеспечить в соцсети свободу слова.

Сам Илон Маск напоминал пользователям Twitter о том, что люди должны самостоятельно принимать решения, анализируя новости и помнить, что любые новостные сообщения в определенной степени являются пропагандой.