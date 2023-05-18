Певец IVAN признался, что на его свадьбе питон укусил гостя в лоб Фото: СОЦСЕТИ

Певец и музыкант Александр Иванов, более известный публике как IVAN, рассказал о личной жизни. Артист регулярно радует поклонников своими хитами, за его плечами участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» от Белоруссии в 2016 году, шоу «Маска» и выступления с Николаем Носковым.

Артист успевает совмещать карьеру и быть примерным отцом. Недавно у него родилась дочка. Мамой малышки стала Алина Сухоруких. Пара поженилась в 2021 году, после пяти лет отношений.

-Свадьба была просто ураган. И друзья, и родители были, и питон был. Алина танцевала. Она хореограф, вышла с этим питоном, оттанцевала, потом стали все с ним фотографироваться. А одного гостя он укусил в лоб. У меня первая мысль, главное, чтобы не Николая Ивановича Носкова, - говорит артист Пятому каналу.

Спустя почти два года после свадьбы в пары родилась дочь. Малышку родители ждали с нетерпением, причем радостная новость застала артиста в метро.

Пока Алина дохаживала последние месяцы беременности, он участвовал в шоу «Маска». Съемки проходили в Москве и Иван старался каждую пятницу приезжать в Санкт-Петербург.

- И каждый раз жена говорит: точно сегодня, я чувствую. В субботу мы едем в больницу. И так три недели. А ее отправляли погулять еще. В итоге дочка роилась в субботу. Я выходил из вагона, спускаюсь в метро. У меня звонит телефон по видеосвязи, я вижу жену, врача и дочь. И меня просто водопад из глаз. Непередаваемое ощущение, - делится он.

Несмотря на бессонные ночи и страх оставаться с малышкой наедине, исполнитель старается всячески помогать жене. Но основные заботы о крошке легли, конечно же, на маму.

- Честно, мне страшно. Что с такой маленькой. А у Алины уже есть опыт, - шутит он.