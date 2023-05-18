В Пентагоне сообщили о полном восстановлении поврежденного в Киеве ЗРК Patriot Фото: REUTERS

Представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что поврежденный в результате ракетного удара в Киеве американский ЗРК Patriot полностью восстановлен.

“Одна система Patriot была повреждена, сейчас ее починили и полностью вернули к работе”, — заявила Сингх на брифинге. По ее словам, Вашингтон предоставил Киеву “некоторую помощь” в ремонте комплекса, однако суть этой помощи она не уточнила.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США.

Китайское издание Sohu заявило, что Владимир Путин одним ударом гиперзвукового “Кинжала” обрушил план Зеленского атаковать Россию с помощью Patriot.

Издание Military Watch Magazine отметило, что поражение американского ЗРК обострило вопрос о целесообразности передачи такого оборудования Киеву, поскольку на Украине не осталось и половины подобного вооружения, которое продержалось бы более месяца.