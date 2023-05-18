В Минобороны Украины рассказали о значительном усилении российских войск в Артемовске

Группировка ВС России в Артемовске значительно усилилась Фото: Александр КОЦ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что группировка российских войск значительно усилилась в Артемовске. По ее словам, ВС России подвели в город дополнительные резервы, а в пригороде на юге Артемовска идут ожесточенные бои. Также она отметила, что ВСУ на данный момент контролируют юго-западную часть города.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что перспектива освобождения Артемовска уже “достаточно близкая”. Также он отмечал, что усиление флангов подразделениями ВДВ “уже дало и продолжает давать эффект”. Однако, по его словам, украинское командование продолжает подброс резервов и ситуация в городе непростая.

Тем временем испанская газета El Mundo, ссылаясь на свои источники, сообщила, что украинские войска приняли решение вывести основную часть своих сил из Артемовска, поэтому сейчас в городе осталась только пара хороших бригад.

Издание The New York Times также подтвердило, что командование ВСУ отказалось от отправки в Артемовск любых воинских формирований, кроме добровольцев. По сообщению NYT, это связано в первую очередь с критически сложным положением ВСУ в городе.